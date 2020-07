Trimo in Gorenje v evropska tekmovanja prek kvalifikacij

Zasedba iz Trebnjega bo nastopila že v prvem krogu kvalifikacij evropske lige, poleg nje je v tej skupini še 30 ekip: Gorica, Dubrava in Vinkovci (vsi Hrvaška), Bjerringbro-Silkeborg, Skjern in Holstebro (vsi Danska), Butel Skopje in Metalurg (oba Severna Makedonija), Belenenses in Benfica (oba Portugalska), Constanta in Potaissa Turda (oba Romunija), CSKA in Viktor Stavropol (oba Rusija), Kriens-Luzern in Pfadi Winterthur (oba Švica) in Malmö in Kristianstad (oba Švedska), Haslum in Arendal (oba Norveška), Bidasoa Irun (Špa), Pauc (Francija), Melsungen (Nemčija), Gyöngyös (Madžarska), Valur (Islandija), Esch (Luksemburg), Margareten (Avstrija), Minsk (Belorusija) in Azoty-Pulawy (Poljska).

V drugem krogu tega tekmovanja so si nastop že zagotovili francoska Fenix Toulouse in Montpellier, nemška Füchse Berlin in Rhein-Neckar Löwen, hrvaški Nexe Našice, danski GOG Gudme, španski Benidorm, madžarski Balatonfüred in portugalski Sporting Lizbona.