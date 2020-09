Slovensko sodelovanje v zaključku etape: Roglič in Pogačar že prvi in drugi v skupnem!

Dobrih 90 kilometrov pred ciljem 13. etape je prišlo do padca, v katerega so bili vpleteni trije kolesarji, ki so visoko v skupnem seštevku. Francoz Romain Bardet in Kolumbijec Nairo Quintana sta lahko nadaljevala dirko, medtem ko je Nizozemec Bauke Mollema odstopil. Nizozemski član moštva Trek-Segafredo je bil v skupnem seštevku na 13. mestu z zaostankom dveh minut in 31 sekund. Triintridesetletnega kolesarja, lanskega zmagovalca klasike po Lombardiji, so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico na dodatne preglede. Primož Roglič je bil v času padca skupaj s Tadejem Pogačarjem zunaj nevarnosti na čelu glavnine.

V cilj sta sicer prišla šest minut in pet sekund za zmagovalcem etape, a pomembnejši so bili zaostanki do ostalih favoritov. Roglič je v skupnem seštevku še povišal prednost in ima sedaj 44 sekund prednosti pred svojim mlajšim rojakom, s katerim sta napadla dobra dva kilometra pred ciljem in se počasi, a zanesljivo odpeljala ostalim kolesarjem. Glavnina je sicer na začetku etape od Chatel-Guyona do ugaslega vulkana Puy Mary oziroma prelaza Peyrol najprej nadzorovala prednost ubežnikov, nato pa jim je dovolila pobeg in boj za etapno zmago, s čimer so se izognili kaosu v boju za bonifikacijske sekunde na predzadnjem in zadnjem, ciljnem vzponu. Kolesarji so si pred etapo, v kateri so morali premagati kar 4400 višinskih metrov, označili predvsem zadnjih 15 kilometrov poganjanja pedal po Centralnem masivu. Prelaz Neronne in Peyrol sta namreč zelo strma, posebej v zadnjih nekaj kilometrih, zaradi česar so bili napadi favoritov pričakovani.