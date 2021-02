'Najboljši reprezentanci na svetu nismo dali dihati'

"Proti Španiji ne smemo dobivati golov na tak način, če želimo biti rezultatsko uspešnejši,"je dodal Horvat, ki potrdi, da je tekma proti sedemkratnim evropskim prvakom dala smernice za novo, že 18. medsebojno, tekmo, ki bo prihodnji mesec v Sloveniji. Selektor napoveduje, da bo doma reprezentanca Špancem nudila še močnejši odpor. "Začeli smo sanjsko, moda smo jih z vodilnim golom še prehitro razjezili. Smo pa pričakovali tako tekmo. Uspeli smo, ker smo povedli, potem smo lažje dihali. Španci so imeli pobudo od začetka, so pa težje igrali, ker so zaostajali. Niso dosegli gola, zato so postajali nervozni. Na koncu sta prišli do izraza njihova fizična in taktična dominanca, zato so tudi zmagali," je po odličnem odporu Špancem za uradno spletno stran NZS dejal Kristjan Čujec, ki je v 9. minuti zadel za 0:1.