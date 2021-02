Celjani po veličastni zmagi v Nantesu: 'Umirali smo drug za drugega'

Celjani so sicer v Francijo odpotovali brez Patrika Lebna, Gala Marguča, Jana Grebenca, Filipa Ivića in Tadeja Kljuna , ki so poškodovani. Na zadnjih treningih pa sta zaradi bolezni manjkala tudi Josip Šarac in Miljan Vujović . A prav slednji je bil eden od junakov celjske ekipe, saj je z odličnimi obrambami v odločilnih trenutkih spravljal v obup domače in dvignil svoje soigralce. Skupaj je zbral kar šestnajst obramb.

Celjani so na najboljši možen način nadaljevali sezono v elitnem tekmovanju. Le nekaj dni po koncu svetovnega prvenstva v Egiptu so v zaostali tekmi presenetili Nantes in kljub nekoliko zdesetkani zasedbi zmagali, s čimer še ostajajo v igri za preboj v izločilne tekme.

Z zmago so Celjani ujeli francoske tekmece, oboji imajo po štiri točke. "Res sem vesel za moje fante, da nam je končno uspelo sestaviti takšno tekmo in zmagati. Pred tekmo sem jim v garderobi dejal, da bomo zmagali in da bo to odvisno od tega, kako bomo delovali na igrišču, kakšen bo naš odnos. In bil je na izjemni ravni, dobro smo igrali, ponosen sem na mojo ekipo, čestitam ji, sedaj pa gremo dalje, saj je to le začetek napornega ritma," je po pomembni zmagi v Franciji za uradno spletno stran kluba dejalTomaž Ocvirk. "Težko je reči, kaj je presodilo, dejstvo pa je, da smo si te zmage res želeli. Veliko smo tekli, borili smo se v obrambi, Vujović je bil na izjemnem nivoju in vse skupaj, prispevek vsakega je bil odločilen, da smo dosegli to zasluženo zmago,"je dodal strelec petih golov Tilen Kodrin.