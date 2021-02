Vratarka Krimovk ključna na številnih tekmah v LP: Dokazali, da imamo veliko srce in značaj

Ne glede na to, kako se bo letošnja sezona razpletla, pa bo imel Krim v prihodnji na voljo precej močnejšo ekipo. Kot je znano, se vračata Dragana Cvijić in Tjaša Stanko, iz Budućnosti prihaja brazilska vratarka Barbara Arenhart, potrdili so tudi prihod nekdanje ljubljenke Krimovih navijačev Andree Lekić.

Vendar pa je bila absolutna junakinja dvoboja med slovenskimi in ruskimi prvakinjami srbska vratarka Jovana Risović, ki je zbrala 16 obramb, ključni v zadnji minuti tekme, ko je ubranila sedemmetrovko in tudi "zicer" za izenačenje. Ni se zgodilo prvič, da je bila 27-letna Srbkinja odločilna za uspeh Ljubljančank. "Začele smo odlično in kljub mladosti dokazale, da imamo veliko srce in karakter, da nikoli ne obupamo. Ponosna sem na ekipo. Taktično smo se odlično pripravile in to smo dokazale tudi na igrišču. Zasluženo smo zmagale," je po dragoceni zmagi v Tivoliju dejala junakinja iz tabora Ljubljančank Jovana Risović, ki tudi naslednjo sezono ostaja v taboru Krimovk. Prav prihajajoča sezona bo za Krim Mercator prelomna. Naslednjo sezono bo namreč minilo dvajset let od prvega naslova evropskih klubskih prvakinj in prav v letu 2022 Krimovke želijo vnovič mešati štrene najboljšim evropskim ekipam. "Naš cilj bo uvrstitev na zaključni turnir četverice. V tej smeri že kadrujemo in igralska zasedba bo takšna, da nam bo omogočila napad na realizacijo ambicioznega načrta,"pa sporoča prva operativka kluba, direktorica Deja Ivanović.