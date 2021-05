Vzdušje? 'Boljše kot na Zoncolanu'

Dirka po Italiji se je v nedeljo pri nas ustavila prvič po 17 letih. Najprej so jo trije čezmejni krogi vodili skozi Goriška brda, tik pred zaključkom v italijanski Gorici pa so se kolesarji zapeljali še skozi Novo Gorico. Vrhunec slovenskega dela 15. etape je predstavljal vzpon na Gornje Cerovo, kjer se je temu primerno zbralo največ navijačev.

Trikrat so se kolesarji povzpeli nanj in vsakič znova so verjetno dobili občutek, da peljejo proti prelazu Stelvio v Italiji ali Alpe d'Huezu v Franciji in ne, da v resnici premagujejo le enega od številnih briških gričev. Pa ne zaradi zahtevnosti (z 1,7 kilometra in osemodstotnim naklonom sodi ta klanec v četrto kategorijo, op. a.), temveč zaradi vzdušja, vrednega najzahtevnejših klancev z najprestižnejših dirk. Navijači so na sklepnem delu vzpona do zadnjega kotička zapolnili cesto. Z vseh strani je plapolalo morje slovenskih zastav.

Med zbrano množico so ob nekaterih še veljavnih koronskih ukrepih seveda prevladovali domači navijači, nekaj pa je bilo tudi športnih ljubiteljev iz tujine. Eden izmed njih, Italijan Gabriel Fusco, se je v Brda pripeljal iz bližnjega Vidma. Prišel je, ker ga je zanimalo, kako poganjanje pedal doživlja narod, ki ima v Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju dva superšampiona v samem vrhu kolesarske karavane.