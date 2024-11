'Vzdušje po zadnji tekmi ni najboljše, a motivacije za Metz nam ne manjka'

Le še ena evropska tekma v rokometni Ligi prvakinj je ostala v tem koledarskem letu za Krim Mercator. Gre za povratni obračun proti francoskemu Metzu. Tekma, na kateri bo rokometašice Krima Mercatorja vodil Žiga Novak, ki je do odstopa Dragana Adžića opravljal vlogo pomočnika, bo na sporedu v soboto ob 17.45. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Po visokem porazu v sedmem krogu Lige prvakinj v Ljubljani proti Metzu (24:35) rokometašice Krima Mercatorja v soboto čaka gostovanje prav v Franciji. V klubu so odločeni, da se bodo predstavili v drugačni luči, glavna naloga uprave pa bo iskanje novega trenerja, saj je Dragan Adžić v ponedeljek zaradi visokega poraza odstopil. Krimovke so po štirih zmagah v uvodnih treh krogih letošnje Lige prvakinj zabeležile štiri zmage, v nadaljevanju pa nato proti kakovostnejšim tekmicam iz Romunije, Madžarske in Francije izgubile vse tri tekme.

Nazadnje so konec tedna izgubile z Metzem, pri čemer v oči bode predvsem drugi polčas, ki so ga odigrale brez energije in izgubile kar z 11:20. Dragan Adžić, tudi selektor slovenske ženske reprezentance, je v ponedeljek odstopil s trenerskega položaja. Začasno, Krimovke v koledarskem letu in pred reprezentančnim premorom zaradi evropskega prvenstva v naslednjih tednih čaka daljši premor, bo ekipo vodil Žiga Novak, Adžičev pomočnik. Tudi on, z izkušnjami z Madžarske in iz Katarja, je na širšem spisku za novega glavnega trenerja.

"Lagala bi, če bi rekla, da nas je odstop trenerja presenetil. Je pa ta odločitev daleč od tiste, ki bi si jo želeli. A jo spoštujemo in temu se moramo prilagoditi. Vzdušje po nedeljski tekmi sicer ni bilo najboljše, a motivacije pred soboto nam ne manjka. Zavedamo se, da smo bile daleč od tega, kar lahko damo. Veliko je stvari, ki bi jih morale izboljšati. In vse vemo, kaj lahko naredimo kot posameznice in kaj kot ekipa," je v imenu ekipe dogajanje zadnjih dni povzela kapetanka Ana Gros.

"V igri lahko veliko izboljšamo, predvsem hitrost, kot posameznice in ekipa pa vemo, v katerih elementih lahko pokažemo več kot v nedeljo. V Francijo gremo po zmago," gleda proti naslednjemu izzivu v Ligi prvakinj izkušena kapetanka Ljubljančank. Adžić je Krim vodil dve sezoni in pol. V zadnjih dveh sezonah je z Ljubljančankami po skupinskem delu Lige prvakinj vselej osvojil peto mesto in nato izpadel v dodatnih tekmah za nastop v četrtfinalu, v sezoni 2022/23 proti Rapidu Bukarešti, minulo sezono pa proti CSM Bukarešti.

