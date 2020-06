Vzhod proti zahodu za pokal Mime Jaušovec: 'Zamisel, kakršne še ni bilo'

Turnir za lovoriko Mime Jaušovecje zamisel slovenskih igralcev, ki so se v koronski krizi znašli v neprijetnem položaju, saj so vsi profesionalni turnirji na ravni združenj ATP in WTA ter Mednarodne teniške zveze (ITF) odpovedani vsaj do konca julija. Eden od idejnih vodji je kapetan slovenske reprezentance za Davisov pokal Miha Mlakar.

"Ko smo konec aprila videli, da še nekaj časa ne bo mednarodnih turnirjev, smo sklenili sami organizirati nek dogodek. Beseda je dala besedo in na koncu, mislim, da smo prišli do fantastične zamisli, kakršne v teniškem svetu še ni bilo," je za STA povedal Mlakar. "Vsi igralci in igralke, razen Katarine Srebotnik, ki ima poškodovano ramo, so se z veseljem odzvali povabilu. Nastopili bodo brez plačila, ves izkupiček pa bo šel v dobrodelne namene,"je dodal Mlakar.

Zvezdniški postavi

Dvoboji ne bodo zgolj ekshibicijski, temveč bodo imeli tudi tekmovalni naboj, saj so udeleženci razdeljeni v dve skupini, vzhod in zahod. V vsaki ekipi bo pet igralcev in igralk, ki bodo vsak dan odigrali sedem tekem ‒ dvakrat moški posamezno, dvakrat ženske posamezno, enkrat moški dvojice, enkrat ženske dvojice in enkrat mešane dvojice. Igrali bodo na dva dobljena niza do štiri, ob tem, da bo prvi dan v soboto vsaka zmaga vredna eno točko, drugi dan dve in tretji tri. Zmagala bo tista ekipa, ki bo prva prišla do 22 točk.

V ekipi vzhoda, ki jo kot kapetan vodi Robi Cokans pomočnikom Zoranom Kranjcem, bodo igrali Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Nina Potočnik, Pia Čuk, Živa Falkner, Blaž Rola, Nik Razboršek, Mike Urbanija, Tomislav Ternarin Blaž Vidovič. Ekipo zahoda, katere kapetan je Mlakar s pomočnico Majo Matevžič, pa zastopajo Kaja Juvan, Dalila Jakupović, Nika Radišič, Andreja Klepač, Pia Lovrič, Aljaž Bedene, Blaž Kavčič, Tom Kočevar Dešman, Grega Žemljain Matic Dimic.

V sklopu turnirja poteka tudi dobrodelna dražba atraktivnih športnih artiklov. Na voljo sta podpisana dresa Lionela Messija in Luke Dončićater loparji Bedeneta, Hercogove in Mime Jaušovec iz leta 1974. Dražba artiklov se je začela na elektronskem naslovu info@pokalmima.com in bo trajala do 10. junija. Izklicni ceni za dresa sta 3000 evrov, lopar Mime Jaušovec iz Wimbledona 1974 je v štartu vreden 2000 evrov, loparja najboljših slovenskih igralcev pa sta po 1000 evrov. Zbrana sredstva od prodaje bodo šla v Fundacijo Mime Jaušovec za podporo in pomoč mladim športnim upom.