Vzpon na najvišjo točko letošnjega Toura

To bo najtežja etapa do zdaj na 108. Dirki po Franciji. Kategoriziranih klancev je sicer manj kot na sobotni 14. etapi, a so vzponi zahtevni, predvsem pa bo zahtevna velika nadmorska višina.

Izkušeni Francoz sicer v nadaljevanju ne bo nevaren v skupnem seštevku, saj je že pred 15. etapo izgubil skoraj deset minut v primerjavi s Pogačarjem, čas pa je doslej proti najboljšim pridobival predvsem s pobegi. Še naprej bodo glavni tekmeci Pogačarja, ki lovi drugo zaporedno zmago na Touru v skupnem seštevku, Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), ki je z zaostankom 5:18 tretji, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki zaostaja še 14 sekund več in je na četrtem mestu, ter Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ki je s 5:33 sekunde zaostanka za rumeno majico peti. Po koncu sobotne preizkušnje je, kot piše STA, Pogačar za organizatorje Toura ocenil traso. "Ogledal sem si jo, ampak je ne poznam zelo dobro. Je kar težka, no, zelo težka in na veliki nadmorski višini. Imamo ambicije pred jutrišnjim dnem in smo samozavestni. Bomo videli, kaj se bo zgodilo." Na vprašanje, ali bo dirkal obrambno, je v smehu dejal le "zagotovo", potem pa ga je poročevalec v cilju izzival, ali z nasmeškom pod masko kaj skriva. "Ne, prva misel je, da moramo ubraniti rumeno majico. Ampak kot vedno pravim, da je treba izkoristiti priložnosti, ki se ti ponudijo," je še zaključil Pogačar.