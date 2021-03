Wada bo preiskovala sumljiv test britanskega kolesarja

Gre za test s povišano vrednostjo prepovedanega nandrolona, ki ga je leta 2010 opravila krovna britanska kolesarska zveza in ga po zadnjih obtožbah pometla pod preprogo. Ukad je leto dni po opravljenem testu, ki je dal povišano vrednost prepovedane substance, dovolil, da preiskavo opravi zgolj kolesarska zveza. Povišana vrednost nandrolona v telesu, ta se v njem sicer proizvaja v zmernih količinah, bi takrat pomenila kršitev dopinških pravil in sankcijo Ukada, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ti zdaj upajo, da lahko z Wado rešijo zaplet. "Sodelujemo z Wado pri preiskavi primera zasebnega testiranja, ki ga je opravila britanska kolesarska zveza leta 2010 in ga preiskovala leto kasneje. Ukad preverja arhive, da bi potrdil odločitve, ki so jih takrat sprejeli, in da bi bili ti v skladu z Wado,"so zapisali v izjavi za javnost.