Wada: Največ dopinških primerov leta 2017 v Italiji, Rusija na 5. mestu

Ruski olimpijski komite se v zadnjih letih brani številnih očitkov Wade in njej sorodnih organizacij.

Primeri dopinga v mednarodnem športu so se leta 2017 povečali za 13 odstotkov v primerjavi z letom prej, izhaja iz v četrtek objavljenega letnega poročila Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki ima sedež v Montrealu. Wada je leta 2017 poročala o 1804 kršitvah protidopinških pravil, kar je 209 primerov več kot leta 2016, ko so odkrili 1595 primerov.

Pred dvema letoma odkriti primeri se nanašajo na 93 športov ter 114 narodnosti. Italija je imela največ kršitev, in sicer 171, sledili sta ji Francija s 128 in ZDA s 103. V poročilu, objavljenem istega dne, ko je Rusija napovedala, da bo izpodbijala prepoved sodelovanja na največjih športnih tekmovanjih zaradi prikrojevanja in manipulacije s podatki o dopinških testih, je imela Brazilija 84, Rusija pa 82 primerov.

Največ kršitev je na področju bodybuildinga, in sicer 266, sledita mu atletika z 242 primeri in kolesarstvo z 218 primeri.