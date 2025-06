Wada poziva ameriške oblasti k ukrepanju proti 'dopinškim igram'

"Vsi se moramo postaviti po robu in obsoditi tiste, ki dajejo prednost pohlepu in egu pred dobrobitjo športnikov in vrednotami poštenega tekmovanja," je dejal Banka. "Medtem ko se bližajo olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, ne moremo dovoliti, da bi to, kar bi moralo biti praznovanje poštenega športnega truda, zasenčil ta cinični poskus spodkopavanja čistega športa. Wada zdaj poziva oblasti v ZDA, naj poiščejo način, kako preprečiti, da bi se z dopingom izboljšane igre izvedle po načrtih. Zaradi zdravja športnikov in čistosti športa jih je treba ustaviti," je bil jasen Banka.

Bodybuilder FOTO: AP icon-expand

V ločenih izjavah po nagovoru je Banka pozval ameriške oblasti, naj razmislijo o pravnih ukrepih za preprečitev izvedbe tekmovanja Enhanced Games oziroma Izboljšane igre. "Oblasti v ZDA bi morale storiti vse, da preprečijo izvedbo tega nevarnega dogodka," je dejal Banka. "To bi bilo treba preučiti s pravnega vidika. Na primer, dvomim, ali je zakonito, da zdravniki z licenco dajejo ta močna zdravila zdravim športnikom. To je popolnoma v nasprotju s pravili in vrednotami njihovega poklica ... Mislim, da mora imeti ameriška protidopinška agencija (Usada) pri tem močno vlogo." Usada je v zadnjih letih ostro kritizirala Wado po polemiki glede ravnanja svetovnega nadzornega organa za doping v primeru pozitivnih testov pri 23 kitajskih plavalcih leta 2021. Izvršni direktor Usade Travis Tygart je v odgovoru na izjave Banke obtožil predsednika Wade, da "poskuša izkoristiti to 'obstransko tekmovanje', da bi odvrnil pozornost od popravljanja napak Wade in spodbudil protiameriško retoriko". "Kot smo že večkrat povedali, so iz številnih očitnih razlogov Izboljšane igre ali katero koli drugo odprto tekmovanje slaba ideja," je Tygart dejal v komentarjih za francosko tiskovno agencijo AFP.