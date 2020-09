Wada razmišlja o možnostih za suspenz ZDA

V zadnjem poglavju vse bolj zaostrenega spora med Svetovno protidopinško agencijo (Wada) in ameriškimi uradniki je Wada pojasnila, da več vlad in drugih deležnikov svetovnega športa pritiska na agencijo, naj strogo kaznuje ZDA, če bodo te res umaknile financiranje. Junija je washingtonska pisarna ameriškega nacionalnega urada za nadzor nad drogami priporočila, naj ameriški zakonodajalci dobijo pooblastilo, da se odločijo za prekinitev financiranja Wade. Pri tem je svetovno agencijo obtožila, da ni izpeljala dogovorjenih reform. Wada je odgovorila na obtožbe in zapisala, da je bila ameriška študija "nasmetena s številnimi netočnostmi, napačnimi predstavami in lažmi".

Deležniki Wade zdaj pritiskajo na agencijo, naj razmisli o spremembi pravil, da bi lahko vsako državo, ki bi prenehala financirati Wado, razglasila za neskladno s pravili Wade. Države, za katere bi ugotovili neskladnost s pravili, bi lahko Wada nato suspendirala z velikih športnih tekmovanj in jim obenem tudi prepovedala organizacijo športnih dogodkov. Čeprav se zdi le malo verjetno, da bi lahko ameriškim športnikom, ki živijo od trženjskih prihodkov, povezanih z olimpijskimi igrami, prepovedali nastop na igrah, pa je predstavnik Wade za francosko agencijo AFP potrdil, da je ameriška grožnja o nefinanciranju sprožila močan odziv po vsem svetu.

'Za Wado je neplačevanje članarine enako hud prekršek kot večletni sistemski doping'

"Številne vlade in drugi deležniki so bili šokirani nad tem, da se lahko posamezna država enostransko odloči za prenehanje financiranja Wade brez kakršnih koli posledic," je za AFP dejal predstavnik za stike z javnostjo pri Wadi James Fitzgerald. "Bojijo se, da bi to, kar se dogaja z ZDA, postalo uničujoč presedan mednarodnih razsežnosti, ki bi lahko ogrozil globalni protidopinški sistem. Zato so nas zaprosili, naj preverimo možnost spremembe pravil, da bi lahko vse, ki delujejo proti Unescovi konvenciji proti dopingu v športu, ustrezno kaznovali," je še dejal Fitzgerald.

Izvršni odbor Wade bo predvidoma o amandmaju k pravilom razpravljal še ta mesec na zasedanju 14. in 15. septembra, čeprav tega ni na agendi sestanka. Medtem pa je predsednik ameriškega svetovalnega sveta olimpijskega in paraolimpijskega komiteja Han Šiao prek Twitterja že kritiziral Wado oziroma možnost, da bi ameriške športnike lahko izključili z velikih tekmovanj zaradi nefinanciranja, medtem ko je po njegovem Wada zamižala pri ruskih športnikih, ki so jih ujeli v moskovskem dopinškem škandalu.

"Če bo Wada skušala ZDA spoznati za neskladno s svojimi pravili glede umika financiranja, bodo imeli nato ameriški športniki vseeno pravico nastopati na velikih tekmovanjih, tako kot so jo imeli ruski?" je zapisal Šiao. "Grožnja ameriškim športnikom je ena najhujših stvari, kar sem jih doživel. Očitno je za Wado neplačevanje članarine enako hud prekršek kot večletni sistemski doping," je bil ogorčen Šiao.