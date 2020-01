Wada suspenz Rusije predala Casu

Wada je Rusijo zaradi sistematskega državno vodenega dopinga med drugim kaznovala s štiriletno prepovedjo nastopanja na mednarodnih tekmovanjih, zdaj pa bo o ustreznosti kazni odločal Cas. Trenutno so Rusi zaradi kazni med drugim izključeni z olimpijskih iger v Tokiu 2020, zimskih olimpijskih iger v Pekingu 2022 in tudi z nogometnega svetovnega prvenstva 2022. Če bo kazen Wade obstala, se ruskim športnikom tako kot v Riu 2016 in Pyeongchangu 2018 obeta, da bodo tisti, ki so se pripravljali brez zlorabe prepovedanih snovi, lahko nastopili pod okriljem olimpijske zastave. Primer naj bi ta teden obravnavali tudi na zasedanju izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja v Lozani. Očitno pa bo to še nekaj časa počakalo. "Moramo počakati na odločitev Casa, preden so letimo detajlov," je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP že napovedal predstavnik MokaMark Adams. Wada je pred mesecem dni prepovedala udeležbo Rusije na velikih športnih tekmovanjih za naslednja štiri leta. Prepovedala je tudi organizacijo velikih mednarodnih tekmovanj in kandidatur zanje. Kazen je Wada izrekla zaradi ponarejenih in drugače prikrojenih podatkov v protidopinškem laboratoriju v Moskvi ter s strani države podprtega dopinškega sistema. Afera pa se v večji meri veže na zimske olimpijske igre v Sočiju 2014.

Zgodba se je začela zapletati 3. decembra 2014, ko je nemška televizija ARD objavila prvi dokumentarec o sistematičnem dopingu v Rusiji, prirejenih dopinških kontrolah, manipulacijah z vzorci in korupciji v ruskem športu. Temu je sledilo slovito McLarnovo poročilo, ki je potrjevalo poročanje televizije in sledile so prve kazni za ruski šport.