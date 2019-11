Wada v Katovicah o prihodnosti boja proti dopingu

Poljske Katovice bodo gostile peto zasedanje Wade, kongres bo potekal od torka do četrtka. Na njem bodo izvolili tudi novega predsednika, sprejeli pa bodo tudi nov protidopinški kodeks. A najverjetneje bo največ pozornosti namenjene temi, ki je sicer ni na dnevnem redu. Gre za ruski dopinški škandal, ki se vleče že leta in ima posledice v vse številnejših športih. Najnovejše poglavje je afera dobila septembra, ko so se pojavili namigi, da so Rusi letos, ko so Wadi predali zahtevano dokumentacijo o dogajanju v moskovskem laboratoriju, ponaredili elektronske podatke. Če se bo izkazalo, da je to res, bi Rusijo lahko doletela nova skupinska prepoved nastopanja športnikov na naslednji največji športni prireditvi, olimpijskih igrah v Tokiu. Wada te zadnje obtožbe oziroma sume preiskuje, izsledke naj bi sporočila do konca leta.