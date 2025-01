Washington Commanders senzacionalno izločili Tampa Bay Buccaneers

V polfinalu divizije NFC bodo tekmec Washingtona Detroit Lions z zvezdnikom Amon-Rajem St. Brownom. "To nam pomeni izjemno veliko. Naši navijači so zelo dolgo čakali na ta trenutek," je po zmagi dejal podajalec Commanders Jayden Daniels. Washington je nazadnje zmagal v končnici leta 2005, ko je imel Daniels pet let. "Zaupam bogu," je pred naslednjo tekmo še dodal podajalec. Washington je imel tudi potrebno mero športne sreče.



Akcijo za izenačenje so si igralci iz prestolnice zagotovili po napaki domačega podajalca Bakerja Mayfielda. Pri lepi akciji je Brandon Coleman, ki je zadolžen za zaščito Danielsa, omogočil svojemu podajalcu dovolj časa za odločilni met. Po zmagi Washingtona je jasno, da se bodo Philadelphia Eagles v naslednjem krogu pomerili z boljšim iz dvoboja med Minnesota Vikings in Los Angeles Rams. Tekma bo na sporedu danes, zaradi požarov v Los Angelesu pa jo bo gostil Phoenix.