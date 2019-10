Washington do prvega naslova v ligi MLB

Moštvu iz prestolnice ZDA je s četrto zmago serije v Houstonu uspelo veliko presenečenje, saj je Houston po 107 zmagah v rednem delu veljal za velikega favorita finala. Odločilna je bila sedma izmenjava sedme tekme, ko je napad Nationals uspel priti do treh točk in do vodstva po zaostanku z 0:2. Tega je nato gostujoča ekipa povečala že v naslednji izmenjavi s še eno točko, v zadnji izmenjavi pa dodala še dve ob uspešni obrambi za končno zmago.

Pri Washingtonu je šlo za že znan scenarij, saj je moštvo celotno sezono uprizarjalo preobrate. V rednem delu je po uvodu sezone z izkupičkom 19:31 nato zabeležil 74 zmag na naslednjih 112 tekmah, v končnici pa mu je uspel povratek po zaostanku tako z Milwaukeejem v seriji wild card kot tudi z Los Angeles Dodgers v divizijskem finalu.

V finalu pa se je tudi prvič v zgodovini lig MLB zgodilo, da je na vsaki tekmi finale serije zmagalo gostujoče moštvo, kar bo tudi širše zapisano kot mejnik v ameriških poklicnih ligah, v katerih se finalne serije igrajo na štiri dobljene tekme."To pa je bilo čudno leto. In kako čudna ekipa smo. Nikoli se nismo predali. Lahko bi se. Ampak ta skupina se je vsakič znova vrnila. Konec skoraj ne bi mogel biti bolj primeren,"je o osvojenem naslovu dejal prvi igralec Washingtona Ryan Zimmerman.

Tudi v finalni seriji se je Washington, ki še nikdar prej v svoji 50-letni zgodovini (leta 2005 se je preselil iz Montreala v Washington) ni prišel v finale lige, moral izkopati iz luknje. Po zmagah na uvodnih tekmah v Houstonu je izgubil vse tri domače tekme in se vrnili v Houston z zaostankom 2:3, kjer pa mu je vendarle uspel veliki met.