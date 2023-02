Washington podprl prizadevanja za nastope ruskih in beloruskih športnikov na OI

Ameriški odziv prihaja le slab teden dni po odločitvi Moka, da bo kljub agresiji Rusije nad Ukrajino preučil možnosti za nastopanje ruskih in beloruskih športnikov na uradnih tekmovanjih in posledično na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Iz Bele hiše so ob tem dodali, da še naprej nasprotujejo kakršnemu koli prikazovanju državnih simbolov, zastav in grbov.

"Popolnoma jasno bi moralo biti, da povabljeni športniki na mednarodnih dogodkih ne smejo nastopati pod simboli ruske ali beloruske države," je novinarjem povedala tiskovna sekretarka Bele hiše.

V petek so sicer Poljska, Estonija, Litva in Latvija ostro obsodile prizadevanja Moka, da bi ruskim in beloruskim športnikom dovolil nastope na tekmovanjih. Avstrijska tiskovna agencija pa je pisala, da se je generalni sekretar Avstrijskega olimpijskega komiteja (ÖOC) Peter Mennel zavzel za udeležbo ruskih in beloruskih športnikov na olimpijskih igrah v Parizu.