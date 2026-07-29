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Letošnja izvedba Wimbledona zabeležila rekordne številke

Wimbledon, 29. 07. 2026 13.45 pred 12 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Wimbledon

Letošnja že 139. izvedba turnirja v Wimbledonu je postregla z rekordnimi številkami. V štirinajstih dneh trajanja Odprtega prvenstva Anglije je vhode stadionov prečkalo več kot pol milijona ljudi, organizatorji so zabeležili prek štiri milijarde interakcij na družbenih omrežjih, prav tako pa je bil kar trikrat popravljen rekord dnevne obiskanosti.

Za organizatorji najprestižnejšega turnirja v svetu tenisa na Wimbledonu so rekordne številke. Skozi vrata stadionov se je v 14 dneh skupno sprehodilo 550.151 ljudi in s tem podrlo lanski rekord, ko si je Wimbledon ogledalo 548.770 gledalcev. Obenem pa so bili v 7., 12. in 14. dnevu postavljeni rekordi dnevne obiskanosti.

Rekord obiskanosti je bil ob 7. in 12. dnevu podrt tudi zadnji 14. dan, ko je bil odigran finale med Jannikom Sinnerjem in Aleksandrom Zverevom.
Rekord obiskanosti je bil ob 7. in 12. dnevu podrt tudi zadnji 14. dan, ko je bil odigran finale med Jannikom Sinnerjem in Aleksandrom Zverevom.
FOTO: AP

K tem številkam je absolutno pomagalo sončno vreme, ki je vztrajalo skozi celotno tekmovanje, zato je bilo veliko kart kupljenih na dan dogodka. Letošnji turnir je bil namreč prvi po letu 2019, na katerem nismo videli nobenih dežnih kapelj. Največ mednarodnih gostov je bilo iz ZDA, Irske, Italije in Nemčije.

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Organizatorji niso beležili rekordnih številk le po obiskanosti, ampak tudi na drugih področjih. Po podatkih ESPN-ja je bil letošnji Wimbledon drugi najbolj gledan turnir Odprtega prvenstva Anglije v zgodovini Združenih držav Amerike, na Otoku pa je bilo poročanje BBC-ja o Wimbledonu predvajano več kot 54,8 milijona-krat. Veliko rast so organizatorji zabeležili tudi na vseh družbenih omrežjih.

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Število sledilcev Wimbledona na družbenih omrežjih se je v letu 2025 povečalo za 11 % na 26,6 milijona. Na družbenih kanalih Wimbledona je bilo v času sezone na travnatih igriščih objavljenih 6131 objav z vsebino (+8 % v primerjavi z lanskim letom). Te so ustvarile 4,8 milijarde interakcij na družbenih omrežjih (+16 % v primerjavi z lanskim letom) in 3,2 milijarde ogledov videoposnetkov (+33 % v primerjavi z lanskim letom).

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