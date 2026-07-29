Letošnja izvedba Wimbledona zabeležila rekordne številke

Za organizatorji najprestižnejšega turnirja v svetu tenisa na Wimbledonu so rekordne številke. Skozi vrata stadionov se je v 14 dneh skupno sprehodilo 550.151 ljudi in s tem podrlo lanski rekord, ko si je Wimbledon ogledalo 548.770 gledalcev. Obenem pa so bili v 7., 12. in 14. dnevu postavljeni rekordi dnevne obiskanosti.

Rekord obiskanosti je bil ob 7. in 12. dnevu podrt tudi zadnji 14. dan, ko je bil odigran finale med Jannikom Sinnerjem in Aleksandrom Zverevom. FOTO: AP

K tem številkam je absolutno pomagalo sončno vreme, ki je vztrajalo skozi celotno tekmovanje, zato je bilo veliko kart kupljenih na dan dogodka. Letošnji turnir je bil namreč prvi po letu 2019, na katerem nismo videli nobenih dežnih kapelj. Največ mednarodnih gostov je bilo iz ZDA, Irske, Italije in Nemčije.

Organizatorji niso beležili rekordnih številk le po obiskanosti, ampak tudi na drugih področjih. Po podatkih ESPN-ja je bil letošnji Wimbledon drugi najbolj gledan turnir Odprtega prvenstva Anglije v zgodovini Združenih držav Amerike, na Otoku pa je bilo poročanje BBC-ja o Wimbledonu predvajano več kot 54,8 milijona-krat. Veliko rast so organizatorji zabeležili tudi na vseh družbenih omrežjih.