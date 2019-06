Wiggins o incidentu s slovenskim navijačem: Verjetno je obema žal za ta dogodek

Eden od navijačev, s v slovensko zastavo, je oviral Miguela Angela Lopeza, Kolumbijec je padel in nato jezen navijača nadrl in ga nekajkrat udaril. Posnetek incidenta je hitro zaokrožil po spletu, zato je bil tudi kasneje tema različnih pogovorov. Tako je svoje dodal tudi Bradley Wiggins, nekdanji profesionalni kolesar, ki je imel precej uspehov v svoji karieri, zmagal je tudi na slovitem Touru.

"Navijači so tam zaradi dirke in ta dirka ne bi bila taka kot je, s svojo zgodovino, če ne bi bilo navijačev. Oni delajo vzdušje in vse, kar dela to dirko tako pomembno. Če ne bi bilo gledalcev, bi bilo dolgočasno in to bi vzelo precej vzdušju in atmosferi vsega dogajanja. Ta navijač se bo slabo počutil, dobil je udarec v obraz, kar si ni zaslužil, prav tako se bo počutil neumno Lopez. Morala bi se srečati, se pogovoriti in pokazati, da pozabita na zamere in gresta naprej,"je za Eurosport dejal Wiggins.

"Ko gledalci stojijo, je za kolesarja enostavno predvideti pot naprej, kateri kot uporabiti, ko pa imajo zastave in ko ljudje tečejo oblečeni v kostum, to skrajša cesto v sekundi in to je nočna mora za kolesarja. Mislim, da je to povzročilo trk. Morda bi morali prepovedati tek ali pa alkohol v gorskih etapah? Razumem Lopeza, to je tista prva reakcija, zato ga ne moremo obsojati. Vendar je enako s fantom, ki je obležal na tleh, izgubil kapo in je sedaj žrtev. Gre za sekunde, po tem, ko ima kolesar visok srčni utrip in je pet ur na kolesu, zato mu verjetno lahko oprostimo njegovo reakcijo," je še dejal Wiggins.