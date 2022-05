Wilander: Đoković je prvi favorit za Pariz, ker se bo želel maščevati

Novak Đoković in Carlos Alcaraz sta po mnenju stavnic prva favorita za zmago v Parizu.

Za srbskim velemojstrom je turbulenten uvod v sezono. Po drami na prvem grand slamu sezone, ko mu avstralske oblasti niso dovolile nastopiti in je bil kar nekaj dni "zaprt" v centru za prosilce za azil, je moral zaradi statusa necepljenega izpustiti še turnirja v Indian Wellsu in Miamiju. Sezono na pesku je začel prejšnji mesec, ko je v Monte Carlu izgubil že na svoji prvi tekmi proti Alejandru Davidovichu Fokini . Na OP Srbije je v finalu klonil proti Andreju Rubljovu , v polfinalu Madrida je moral priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Carlosu Alcarazu , nato pa je na mastersu v Rimu le dočakal prvo turnirsko zmago v letu 2022.

"Zaradi dveh razlogov bi izbral Novaka Đokovića . Najprej, ker je po zmagi na mastersu v Rimu poln samozavesti. In drugič, ker se bo želel maščevati po vsem, kar se mu je dogajalo na začetku sezone, še posebej na OP Avstralije. Ne smemo pa pozabiti niti, da je aktualni prvak OP Francije," je bil v odgovoru na vprašanje, kdo je po njegovem mnenju prvi favorit za zmago na Roland Garrosu, jasen Mats Wilander .

'Če kdo, potem se lahko Nadal vrne'

Mnenju 57-letnega Šveda, ki je v Parizu med letoma 1982 in 1988 osvojil tri naslove, pritrjujejo tudi stavnice, ki Đokovića postavljajo v vlogo prvega favorita. Srbu zanimivo sledi Carlos Alcaraz, ki je rojaka Rafaela Nadala, sicer nespornega kralja pariškega peska, prehitel, potem ko je slednji na turnirju v Rimu obnovil poškodbo stopala.

Wilander kljub zdravstvenim težavam Nadala nikakor ne odpisuje. "Dobro ve, kako se je vrniti po poškodbi. Vedno ga primerjam s konjem: tekel in boril se bo, dokler bo lahko. Njegovi napori nimajo omejitev, omejujejo ga le poškodbe. Prišel bo dan, ko se mu ne bo uspelo več vrniti, a mislim, da to še ne bo tako kmalu," je povedala nekdanja številka ena in dodala: "Če kdo, potem Nadal ve, kako se najbolje pripraviti na Roland Garros. Če bo prišel v kolikor toliko dobri formi, potem ima možnosti."

35-letni Španec je na OP Avstralije dobro izkoristil Đokovićevo odsotnost in prišel do rekordnega 21. naslova za grand slam, s čimer je postal prvi v moški konkurenci, ki mu je to uspelo. A prav leto mlajši Srb mu najbolj diha za ovratnik, saj ima le en naslov manj, zato bo na Nadalovem "domačem" terenu zagotovo še toliko bolj motiviran, da enega svojih največjih tekmecev v karieri znova ujame na vrhu najtrofejnejših teniških igralcev.