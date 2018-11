Will Smith v Abu Dabiju zvezal Lewisa Hamiltona, da bi lahko odvozil dirko

Zgodba je naslednja: Smith zveže Hamiltona na stol le deset minut pred začetkom tekme, nato pa razloži, da sta oba temnopolta in da ne bo nihče opazil, da sta se zamenjala. Vse skupaj se seveda ne zaključi dobro, saj odgovorni po dirki opazijo zamenjavo in Smitha, vklenjenega, pospremijo z dirkališča. Video je postal spletni hit, samo na Smithovem Instagramu si ga je ogledalo več kot pet in pol milijonov uporabnikov. Filmček je posnel režiser Michael Bay.