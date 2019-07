Williamsova leto dni pozneje: Nisem verjela, da naju bodo mediji sprli med seboj

Spomnimo: v lanskem finalu odprtega prvenstva ZDA je po tem, ko je sodnik Carlos Ramos v nekem trenutku opozoril Sereno Williams, da ne sme prejemati glasnih napotkov svojega trenerja - zaradi česar ji je najprej odvzel točko, nato pa še celotno igro -, ena največjih teniških igralk povsem izgubila živce in v navalu pretiranih čustev taistega sodnika zasula z neokusnimi žaljivkami, zaradi česar je kratko potegnila ne kriva ne dolžna kasnejša zmagovalka Naomi Osaka.



Slednja je z jokom med podelitvijo nagrad in pokalov za osvojeni turnir pokazala, da jo je nedopustno vedenje precej starejše rojakinje močno prizadelo, in kot se je izkazalo pozneje, je to obenem močno vplivalo tudi na njun nadaljnji odnos. V nedavno objavljenem eseju se je 37-letna veteranka, ki ima v svoji lasti 23 zmag na turnirjih za grand slam, vnovič dotaknila neljubih dogodkov iz lanskega septembra v New Yorku, ki so povzročili "prepad" v odnosu z Osako.