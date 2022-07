Williamsova se bo na US Open pripravljala v Cincinnatiju, Đokoviću za zdaj zaprta vrata v ZDA

Serena Williams , ki je minuli teden potrdila tudi nastop v Torontu, bo priprave na US Open nadaljevala v Cincinnatiju. 40-letna tenisačica se je pred tremi tedni pomerila tudi na Wimbledonu, vendar je že v prvem krogu po več kot triurnem boju izgubila proti 24-letni Francozinji Harmony Tan .

Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam, ki je turnir v Ohiu osvojila v letih 2014 in 2015, bo nastopila zahvaljujoč zaščiteni uvrstitvi na svetovni lestvici. Nekdanja številka ena na svetu, ki je svoj prvi in hkrati tudi edini dvoboj leta odigrala minuli mesec v Wimbledonu, se bolj resno pripravlja za grand slam v New Yorku.