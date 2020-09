Williamsova se je precej namučila za preboj v četrtfinale OP ZDA

Kar 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam - po sedemkrat je zmagala v Wimbledonu in Melbournu, šestkrat v New Yorku in trikrat v Parizu - se je morala za tokratno zmago pošteno potruditi. Po hudem in izenačenem boju ter ne preveč bleščeči predstavi je to sloviti Američanki vendarle uspelo, po njej pa ima še vedno možnost, da se po številu zmag izenači z Avstralko Margaret Court, ki je med letoma 1960 in 1973 osvojila doslej rekordnih 24 zmag na turnirjih za grand slam.

Ameriška veteranka Serena Williams se bo v četrtfinalu turnirja z nagradnim skladom 53,4 milijona dolarjev pomerila z zmagovalko francosko-bolgarskega dvoboja Alize Cornet- Cvetana Pironkova. Williamsova je peta četrtfinalistka turnirja v velikem jabolku, pred njo so se med osem prebile Japonka Naomi Osaka, Kazahstanka Julija Putinceva in njeni rojakinji Jennifer Brady in Shelby Rogers.