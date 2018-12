Williamsova začela zmagovito, Grki pa so presenetili Američane

Frances Tiafoe je izgubil s Stefanosom Tsitsipasom s 6 : 3, 6 : 7 in 6 : 3 že na otvoritvenem dvoboju pri moških, nato pa sta Tsitsipas in Maria Sakkariugnala Williamsovo in Tiafoeja v odločilnem obračunu mešanih dvojic s 4 : 1, 1 : 4 in 4 : 2. Na Silvestrovo je bil to edini dvoboj v Perthu, kjer z nestrpnostjo pričakujejo 1. januar, ko se bosta prvič v karieri pomerila verjetno najboljša teniška igralca vseh časov. Na eni strani Williamsova in na drugi zmagovalec dvajsetih velikih slamov Roger Federer.

Naredila ogromno napak

37-letnica je s precej težavami premagala 14 let mlajšo Sakkarijevo s 7:6 (3) in 6:2, nato je mladi grški zvezdnik Tsitsipas izenačil dvoboj na 1:1, potem ko je v treh nizih (6:3, 6:7, 6:3) premagal 91. igralca na svetu Tiafoeja, v hitropoteznem tretjem nizu pa je grška dvojica zmagala s 4:1, 1:4 in 4:2.

Na Hopmanovem pokalu se tretji niz igra po takoimenovanem pravilu Fast4, ki omogoča hitrejši in časovno bolj predvidljiv zaključek dvoboja. Osnovna pravila so: igra se do štiri, pri 3:3 je podaljšana igra do 5 brez prednosti, v nobenem primeru se ne igra na razliko in ni "pravila net". Zmagovalka triindvajsetih velikih slamov je priznala, da se je morala krepko potruditi za zmago, saj ji je Grkinja takoj odvzela začetni udarec.

"Maria je igrala neverjetni tenis. Je mlada in nadarjena igralka, jaz pa sem naredila ogromno napak. Morala sem si nekajkrat reči: 'V redu je Serena, to je tvoj prvi dvoboj letos!',"je povedala Williamsova.