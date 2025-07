Sinner zlahka v polfinale, Đoković oddal niz

Flavio Cobolli je prvi niz proti Novaku Đokoviću dobil po podaljšani igri, v kateri ni zaostajal niti za trenutek. V drugem nizu je srbski zvezdnik nasprotniku dvakrat odvzel servis, sam ni izgubil niti enega, niz pa je gladko dobil s 6:2. Tretji niz je bil, tako kot prvi, izjemno izenačen, tekmeca sta bila po tričetrt ure poravnana na pet, Đoković pa je nato Cobolliju odvzel servis, dobil igro na svoj servis in s 7:5 prišel do preobrata v nizih. V četrtem nizu je bila odločilna deveta igra, v kateri je Đoković nasprotniku odvzel servis in na koncu zmagal s 6:4.