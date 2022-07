Wimbledonov 'tihi prostor' mnogi zlorabljajo v intimne namene

Prostora za pobeg pred množicami in natrpanimi tribunami, to naj bi predstavljali 'tihi' sobi, ki sta nastali pred letošnjim Wimbledonom. Naključni mimoidoči zdaj poročajo, da iz sob poleg igrišča 12 izstopajo navihani pari s širokimi nasmehi na obrazih. "Ona je bila oblečena v dolgo poletno obleko in ni dvomov kaj sta tam počela," je pričal eden od očividcev. Drugi gost, ki je obiskal eno od sob, je po poročanju angleškega časnika The Guardian slišal očitne "zvoke intimnosti" iz sosednje sobe.