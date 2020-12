Wolff: Hamiltonu ne gre najbolje

Vodja Mercedesa Toto Wolffje na prizorišču druge dirke v Bahrajnu dejal, daLewisu Hamiltonu kot pacientu s covidom-19 ne gre tako, kot bi si želel sam in njegova ekipa. Pri Britancu so nekaj dni po zmagi v Bahrajnu odkrili okužbo, sprva je sporočil, da ima le lažje simptome in da se počuti dobro, se je pa takoj podal v samoizolacijo. "Lewis ni najbolje. Covid-19 je nekaj, česar ne smeš vzeti z levo roko. Je v dobri oskrbi, a v tem zgodnjem obdobju prebolevanja mu ne gre najbolje," je dejal Wolff za televizijsko postajo Sky Sports. Dodal je, da k slabemu počutju prispeva tudi odsotnost z dirke zaradi bolezni, kar se je Hamiltonu zgodilo prvič, odkar je leta 2007 začel nastopati v tem tekmovanju. "Lahko si predstavljate, da mu ni lahko. Dirkač brez avtomobila, če to povežete še s covidom ..." je še dejal Wolff o tem, da Hamilton ni najboljše volje.

Hamiltona po koncu desetdnevne karantene čaka novo testiranje, šele potem se bo lahko ob negativnem izvidu v sredo ali četrtek podal na zadnje prizorišče v Abu Dabi. Če pa ne bo mogel nastopiti, bo še drugo priložnost dobil njegova zamenjava v moštvu George Russell, ki se je izkazal na obeh prostih treningih, saj je oba dobil.