Woods boljši od Thomasa za zmago na kraljevski etapi

Kanadčan Michael Woods (Israel Stuart Up) je zmagovalec 161 km dolge kraljevske etape kolesarske dirke po Romandiji od Siona do gorskega cilja v Thyonu na več kot 2000 m nadmorske višine. V težkih deževnih razmerah je v razburljivem zaključku dobil dvoboj z Britancem Geraintom Thomasom, ki je v končnici padel in prevzel vodstvo v skupnem seštevku.

V dramatičnem finalu jeGeraint Thomas (Ineos Grenadiers) padel vsega kakšnih 50 metrov pred ciljem, ko se je začenjal sprint, a mu je zdrsnilo na mokri cesti. Padec je izkoristil tudi Avstralec Ben O'Connor (AG2R), Thomas pa je bil tretji. V skupnem seštevku ima Michael Woods, tretji s SP 2018, zdaj 11 sekund prednosti pred Thomasom. A Britanec, nekdanji zmagovalec francoskega Toura, ostaja favorit za zmago na 74. kolesarski dirki po Romandiji. Dirko bo v nedeljo namreč odločil 16-kilometrski kronometer, kjer je vsaj na papirju veliki favorit Valižan. icon-expand Michael Woods je dobil kraljevsko etapo na dirki po Romandiji. Doslej vodilni Španec Marc Soler (Movistar) je danes osvojil deveto mesto in v skupnem seštevku zdrsnil na četrto z zaostankom 33 sekund. O'Connor na tretjem mestu zaostaja 21 sekund. Edini Slovenec Jan Tratnik je zasedel 72. mesto, v skupnem seštevku pa je 83.