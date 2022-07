Woods daleč od nekdanje forme, navijači so mu zvabili solze na obraz

Potem, ko ni prišel v rez, je bil Tiger Woods pričakovano razočaran, obenem pa namignil, da je bil to morda njegov zadnji nastop na igrišču St Andrews na Škotskem. "Pravzaprav sem imel srečo, da sem na tem legendarnem igrišču slavil dvakrat. Vedno je bilo čustveno, tudi tokrat je bilo tako, saj do zadnjega nisem vedel, v kakšnem stanju bom tu sploh nastopil," je priznal Woods. Na igriščih St. Andrewsa je bil Američan deležen lepega sprejema gledalcev, ki so pokazali, da še vedno cenijo tega nekoč izjemnega igralca, Woods pa je res doživel vse zelo čustveno in je potočil nekaj solz.

Proti koncu svojega nastopa je namreč snel kapo in s solzami v očeh mahal številnim navijačem ob igrišču. Morda tudi v slovo. "Čutim, da bom v prihodnosti še lahko igral na Opnu, ne vem pa, če bom vztrajal tako dolgo, da zaigram na tem igrišču. Vse od leta 1995 že prihajam sem, naslednjič bo prvenstvo tukaj leta 2030 in ne verjamem, da bom še lahko igral. Čustim, da je to zame verjetno zadnji Open v St. Andrewsu, zato hvala navijačem za sprejem, občutek je bil res neverjeten," je še v čustvenem pogovoru po koncu nastopa dodal 46-letnik.

V dveh dneh se na zelenicah igrišča v St Andrewsu ni znašel. Že prvi dan je bil daleč od vrha po šestih udarcih nad parom, 36 lukenj pa je zmogel s skupno +9, kar je zadoščalo za končno 148. mesto.