Woods prvič po nesreči: Težko je razložiti, kako močno se me je dotaknilo

"Težko je razložiti, kako močno se me je dotaknilo, ko sem na televiziji videl vse te golfiste z rdečimi majicami. Vsem tekmovalcem in navijačem sporočam, da se zaradi njih hitreje prebijam čez te zahtevne trenutke,"je Tiger Woods zapisal na Twitterju.

Golfisti so na zadnjem turnirju PGA na prvenstvu WGC na Floridi v velikem številu za konec oblekli rdečo majico in črne hlače, ki so zaščitni znak 15-kratnega zmagovalca turnirjev velike četverice Woodsa za zadnji dan tekmovanja.

Turnir je sicer dobil Američan Collin Morikawa, ki je postal drugi golfist z naslovom na majorjih in zmago na prvenstvu WGC, mlajši od 25 let. Kot prvemu je to uspelo prav Tigerju Woodsu.