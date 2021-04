Woods v javnost prvič po hudi nesreči: 'Rehabilitacija poteka bolje od pričakovanj'

Iz bolnišnice Harbor UCLA, kjer so operacije opravili, so takrat sporočili, da so oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki. Izposojen avtomobil 15-kratnega zmagovalca največjih golfskih turnirjev se je po udarcu ob rob cestišča večkrat prevrnil po hribu navzdol. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci, 45-letnega Woodsa pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico. Ob nesreči, ko so ga gasilci rešili iz zverižene pločevine terenskega vozila, je bil Woods sicer pri zavesti.

Preiskovalci nesreče so dan po njej dejali, da ameriški golfist ne bo kriv nepremišljene vožnje. Kasneje je v poročilu preiskave dodano, da bi lahko Američan ob dodatnih izsledkih preiskave odgovarjal kvečjemu za manjši prekršek zaradi prehitre vožnje ali nepozornosti med obvladovanjem vozila. "Vsem tekmovalcem in navijačem sporočam, da se zaradi njih hitreje prebijam skozi te zahtevne trenutke," je Woods med drugim zapisal na Twitterju.

Ameriški zvezdnik golfa je tik pred prometno nesrečo, ki se je zgodila v Rancho Palos Verdesu v Los Angelesu, vozil med 130 in 140 km/h. Razlog za nesrečo je torej neprilagojena hitrost na območju, kjer je omejitev 70 km/h.