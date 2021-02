Woodsa za nadaljnje zdravljenje premestili v drugo bolnišnico

V bolnišnici Harbor UCLA so Woodsa v torek operirali zaradi več zlomov nog in drugih poškodb. Zdravljenje bo nadaljeval v znani bolnišnici v Los Angelesu Cedars-Sinai Medical Centre. Premestitev je sporočil direktor bolnišnice Harbor UCLA Anish Mahajan. Tiger Woods je bil v torek udeležen v prometni nesreči, v kateri se je njegov avtomobil večkrat prevrnil. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci, Woodsa pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer je bil operiran.

Petinštiridesetletni športnik, ki je pred nesrečo okreval po operaciji hrbta, je imel več zlomov nog in gležnjev. Policisti na kraju nesreče so dejali, da je imel Woods srečo, da je preživel. Zaradi poškodb pa se pojavljajo vprašanja o nadaljevanju njegove kariere.