WTA dvomi v avtentičnost sporočila izginule kitajske igralke

Kitajski spletni cenzorji so objavo zelo hitro izbrisali s platforme Weibo, odstranili so tudi vse obremenilne dokaze o obtožbah na račun vplivnega člana kitajske oblasti, Pengove pa od takrat ni bilo na spregled.

V začetku tega meseca je Pengova na družbenih omrežjih zapisala, da jo je Gaoli Zhang, ki je zdaj star 75 let, prisilil v seks . Ob tem je tudi zapisala, da je bila z njim v podrejenem odnosu, ki je trajal več let.

"Ta izjava, ki so jo objavili kitajski državni mediji, samo še bolj potrjuje mojo skrb glede lokacije Shuai Peng in njene varnosti," je WTA zapisala v izjavi za javnost.

"Težko verjamem, da je Pengova to zapisala sama ali da verjame zapisanim besedam. Igralka je bila izjemno pogumna pri opisu spolne zlorabe. WTA in preostanek sveta potrebujeta neizpodbitne in preverljive dokaze, da je Pengova na varnem. Ves čas se že trudim stopiti v stik z igralko, a mi to kljub naporom še ni uspelo," je še dodal Simon.

Vodstvo WTA je že v nedeljo pozvalo, naj se trditve Pengove raziščejo popolnoma, pošteno, pregledno in brez cenzure, je takrat poročala francoska tiskovna agencija AFP. Vmes so se oglasile in Kitajki izrekle podporo tudi številne sedanje in nekdanje igralke, med njimi tudi Japonka Naomi Osaka in ena najboljših igralk v zgodovini, Američanka Chris Evert.