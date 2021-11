WTA: Tamara Zidanšek spet 33.

Med najboljših deset igralk na svetu sta se vrnili Nemka Angelique Kerber in Poljakinja Iga Swiatek, iz nje pa sta izpadli Japonka Naomi Osaka in Ukrajinka Jelina Svitolina. Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je pridobila eno mesto in je trenutno znova 33. igralka na svetu, kar je njena najvišja uvrstitev. Druge Slovenke so malenkostno zdrsnile po lestvici: Kaja Juvan je z 98. nazadovala na 101., Polona Hercog s 124. na 127., Dalila Jakupović pa s 265. na 272. mesto.

Lestvica WTA (1. november 2021):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 7701 točk

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 6150

3. (4) Barbora Krejčikova (Češ) 4708

4. (3) Karolina Pliškova (Češ) 4695

5. (5) Garbine Muguruza (Špa) 4425

6. (7) Maria Sakari (Grč) 3985

7. (8) Ons Jabeur (Tun) 3455

8. (14) Anett Kontaveit (Est) 3416

9. (12) Angelique Kerber (Nem) 3320

10. (11) Iga Swiatek (Pol) 3306

...

33. (34) Tamara Zidanšek (Slo) 1876

101. (98) Kaja Juvan (Slo) 790

127.(124) Polona Hercog (Slo) 607

272.(265) Dalila Jakupović (Slo) 252