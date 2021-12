Predsednik WTA uresničil grožnje: Kitajski odvzel teniške turnirje

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je 21. novembra sporočil, da je predsednik krovne športne organizacije Thomas Bach opravil polurni videopogovor s Pengovo. Dosedanji dokazi o tem, da je živa in zdrava, pa so bili objavljeni predvsem v kitajskih medijih, kjer so pred enim tednom objavili video in fotografijo Peng Šuai na odprtju mladinskega turnirja v Pekingu.

Kitajske oblasti niso sporočile, kje se nahaja izginula teniška igralka. Niti obtoženi Čang Gaoli, nekdanji podpredsednik kitajske vlade, niti zdajšnja kitajska vlada nista komentirala obtožb Pengove. Razpravo o tej temi pa so blokirali na kitajskem internetu, ki je močno cenzuriran, pa tudi na drugih družbenih omrežjih.