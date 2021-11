WTA zaradi primera Peng Shuai Kitajski zagrozil z odvzemom turnirjev

Pengova, nekdanja zmagovalka Wimbledona in odprtega prvenstva Francije v dvojicah, je na začetku meseca izginila neznano kam, odkar je vplivnega člana kitajske komunistične partije Gaolija Zhanga obtožila, da jo je v dolgoletni zvezi prisilil k spolnim odnosom.

Obtožbe so nato s kitajske platforme Weibo, ki je podobna Twitterju, hitro izginile, izgubila pa se je tudi vsaka sled za igralko. Teniško združenje je nato zahtevalo dokaz, da je igralka na varnem, pozivu pa so se pridružili številni teniški zvezdniki, vključno z Naomi Osaka, Novakom Đokovićem in s Sereno Williams.

Uradna Kitajska pa preprečuje vsakršno debato o tem primeru. Na nacionalnem medmrežnem iskalniku MeToo je iskanje njenega imena blokirano. Vodja WTA Steve Simon je šel korak dlje in za CNN izjavil, da je združenje za varnost in zdravje pripravljeno zapraviti milijone dolarjev, ki jih ponuja posel na cvetočem kitajskem trgu. "Vsekakor smo pripravljeni prekiniti vse posle na Kitajskem in se soočiti z vsemi zapleti, ki jih to prinaša. To, kar se dogaja, je večje od posla. Ženske je treba spoštovati in ne cenzurirati," je odločno dejal Simon. Ne gre spregledati, da je prav kitajski trg v tem trenutku med najbolj pomembnimi za WTA. Med drugim je Shenzhen potrjen kot gostitelj zaključnega turnirja najboljše osmerice igralk za obdobje 2019-2028, denarne nagrade pa so tam zvišali s sedmih na 14 milijonov dolarjev. Letos je zaradi zapletov s pandemijo koronavirusa tekmovanje sicer prevzela mehiška Guadalajara.