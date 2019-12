Janc: Prestop v Barco je pričakovan korak v karieri

Slovenski rokometni reprezentant Blaž Janc - pričakovano tudi eden 28 prijavljenih za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto (Slovenija bo skupinski del tekmovanja začela v Göteborgu) – se je za krajši čas vrnil domov. Razlog so manjše zdravstvene težave, zaradi katerih mu je vodstvo poljskih prvakov PGE VIVE Kielce, dovolilo, da se vrne domov. 23-letnik iz Loga pri Sevnici pa je ob vrnitvi domov dočakal najlepšo novico na dosedanji športni poti, potrditev dogovora z Barcelono, ki stopi v veljavo julija prihodnje leto.

To pomeni, da se na EP odpravlja z dolgoročno pogodbo za prihodnost, da bo lahko vse misli usmeril v izbrano vrsto. "Presrečen sem, dejal bi da so se mi uresničile športne sanje. Kot športnik si lahko česa takega samo želiš. Če se ozrem nazaj, bi še enkrat naredil vse enako. Torej prvo poklicno pogodbo podpisal s Celjem Pivovarno Laško, odšel v Kielce in čakal na naslednjo stopničko v karieri, kar bo v mojem primeru Barcelona," je v prvem televizijskem intervjuju, po sklenitvi 4-letne pogodbe z Barco, povedal Janc.

Kaj vse nam je še zaupal zaenkrat še član poljskih Kielc lahko preverite v daljšem pogovoru z novinarjem 24UR Maticem Flajšmanom.