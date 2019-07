Yates do nove etapne zmage, Alaphilippe izgubil 27 sekund

Simon Yates je dobil proste roke po sobotnem velikem porazu kapetana ekipe Mitchelton-Scotta in brata dvojčka Adama Yatesa. Britanec je prišel do druge letošnje zmage na Touru, prvo je slavil v 12. etapi. novo odlično predstavo v Pirenejih se je na skupno četrto mesto prebil Thibaut Pinot, ki zdaj za vodilnim rojakom zaostaja minuto in 50 sekund.

Pinot je napadal kakšnih šest kilometrov od cilja. S pospeševanji je strl vse tekmece in si do vrha Prat d'Albisa prikolesaril 49 sekund prednosti pred največjimi tekmeci za zmagovalni oder. Na prvem mestu ostaja Alaphilippe, ki je danes pokazal prve znake ranljivosti. Pred lanskim prvakom Valižanom Geraintom Thomasom ima minuto in 35 sekund prednosti. Tretje mesto je obdržal Nizozemec Steven Kruijswijk, ki zaostaja minuto in 47 sekund. Četrti je Pinot, ta za tretjim mestom zaostaja tri sekunde.