Yates dobil kronometer v Budimpešti, van der Poel ostaja v rožnatem

Po eni strani je bila razdalja prekratka za izrazite specialiste za kronometer, po drugi pa prav zaradi kratke razdalje tudi tehnično izjemno zahtevna. Kolesarji na tako kratki etapi niso imeli prav nobenega manevrskega prostora za popravljanje morebitnih manjših napak. Vse skupaj je začinil 1,2 km dolg vzpon v zaključku. Najbolje se je na cesti znašel izkušeni Simon Yates, zmagovalec Vuelte 2018, ki je imel v cilju tri sekunde prednosti pred Mathieom van der Poelom, tretji pa je bil še eden od favoriziranih Nizozemcev Tom Dumoulin, ki je zaostal pet sekund. Omenjena trojka kroji tudi vrh skupnega seštevka. Van der Poel ima 11 sekund prednosti pred Yatesom in 16 pred Dumoulinom. Slovenca sta hranila moči za naslednje izzive v ekipi Bahrain Victorius. Domen Novak je zaostal 1:02 minute in osvojil 108. mesto, Jan Tratnik je bil še tri sekunde počasnejši in 111.

Tridnevno gostovanje Gira d'Italia na Madžarskem se bo končalo v nedeljo z 201 km dolgo etapo od Kaposvarja do Balatonfüreda. Karavano nato čaka prost dan in selitev na Sicilijo, kasneje pa na Apeninski polotok.