Yates s prvo etapno zmago na Touru med 20 'nesmrtnih', brez sprememb na vrhu

Simon Yates je danes prikolesaril do 17. poklicne zmage in prve na Touru, zdaj ima etapna prva mesta na vseh treh tritedenskih dirkah - Giru d'Italii, Tour de Franceu ter Vuelti, s čimer je postal 20. aktivni kolesar s tovrstnim dosežkom. Pred njim je na letošnji francoski pentlji to uspelo še Avstralcu Calebu Ewanuter Italijanu Elii Vivianiju.

Yates, Bilbao in Mühlberger so bili člani velike, 40-članske ubežne skupine, v kateri ni bilo nobenega od dveh Slovencev. Matej Mohorič je na začetku večkrat poskušal priti v beg, vendar neuspešno. "Ponosen sem, da sem zmagal še na tretji tritedenski dirki,"ni bil posebej evforičen Yates, ki se zaveda, da je na Touru v prvi vrsti pomočnik bratu dvojčku Adamu: "Moja naloga je pomagati bratu. Danes sem dobil proste roke. Bomo videli, kako se bo dirka nadaljevala." O današnji etapi pa je povedal:"Varčeval sem z močmi, dokler nismo prišli v hribe. Imel sem možnost in jo zgrabil z obema rokama. Nisem bil prepričan, da bom Bilbaa in Mühlbergerja premagal v sprintu. Poznam ju z drugih dirk. Iz avtomobila so mi povedali, naj pospešim iz zadnjega ovinka in to sem naredil."

Glavnina s favoriti se posebej ni naprezala, dva pirenejska prelaza je premagala v svojem ritmu. Na koncu je zaostala devet minut in 35 sekund. Alaphilippe je ohranil prednost pred zasledovalci. Lanski prvak Valižan Geraint Thomas na drugem mestu zaostaja minuto in 12 sekund, še štiri sekunde več zaostaja Kolumbijec Egan Bernal na tretjem mestu. Prvi Slovenec na cilju v Toulousu je bilJan Tratnik, ki je na 117. mestu zaostal 18:58 minute. Njegov moštveni kolega pri Bahrain-Meridi Mohorič je bil 138. z zaostankom 20:56 minute. Skupno je Tratnik 76., Mohorič pa 106. V petek kolesarje v Pauju čaka 27,2-kilometrski posamični kronometer. Na njem ne bo svetovnega prvaka, Avstralca Rohana Dennisa, ki je danes še iz nepojasnjenih razlogov 80 kilometrov pred koncem sestopil s kolesa in končal letošnji Tour.