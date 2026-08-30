Z 250 km/h od Ilirske Bistrice proti Šembijam

Najhitreje sta cesto do Šembij predirkala brata Petit v športnem prototipu s povprečno hitrostjo 140 km/h. Najhitrejši Slovenec je bil Vladimir Stanković z Wolfom GB08 Thunder na desetem mestu in povprečjem 122 km/h, kar le še poudarja konkurenčnost dirke, ki šteje tudi za FIA evropsko GHD prvenstvo.
Sicer je v konkurenci državnega prvenstva, po prebiti gumi vodilnega v letošnji sezoni GHD – Milana Bubniča, dvoboj med Matevžem Čudnom in Anžetom Dovjakom dobil Matevž s Porschejem GT3 992 in s tem poskrbel za razburljivo nadaljevanje letošnjega prvenstva.
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