Z Anžetom Kopitarjem v boj za tretjo olimpijsko vozovnico

Slovenija se bo v Oslu potegovala za tretji zaporedni nastop na olimpijskih igrah. V četrtek ob 15. uri bo igrala z Dansko, v petek z Norveško (21.00) in v nedeljo točno opoldne z Južno Korejo. Na olimpijske igre v Peking 2022 se bo uvrstila le najboljša reprezentanca.

Barve Slovenije bodo zastopali vratarji Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič, branilci Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič in Miha Logar ter napadalci Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar.