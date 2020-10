Z dvojnim sporedom v Mariboru začetek svetovnega pokala v spustu

Razlog za okrnjeno sezono svetovnega pokala je pandemija novega koronavirusa. Tekmovalno obdobje v olimpijskem krosu se je na najvišji ravni začelo 29. septembra v češkem Novem Mestu s prav tako dvema tekmama, končalo pa s svetovnim prvenstvom v avstrijskem Leogangu. Tam je na neuradnem začetku sezone za najboljše v spustu zgodovinski uspeh slavila Monika Hrastnik, ki je postala prva Slovenka s kolajno na SP v spustu. Na razmočeni, blatni in tehnično zelo zahtevni progi v Leogangu je osvojila bron in pisala zgodovino.

Hrastnikova, članica ekipe Dorval AM Pro Race Team, bo prvi adut med slovenskimi nastopajočimi v Mariboru, kjer se bo v četrtek dvojni spored začel s treningi, kvalifikacijami in razvrstitvenimi vožnjami.

'Vesela sem, da je sploh kakšen svetovni pokal'

"Komaj čakam Maribor. Vesela sem, da je sploh kakšen svetovni pokal. Upam samo na malo boljše vreme in si želim, da pokažemo, kako se dirka na domačem terenu," je za Kolesarsko zvezo Slovenije dejala najboljša slovenska tekmovalka.

Vremenska napoved za mariborski preizkušnji sicer v prvih dneh ni najboljša, saj bo deževalo, v soboto in nedeljo pa se vendarle obeta sonce in s tem boljši pogoji za tekmovanje, ki so bili v Leogangu minuli konec tedna zares zahtevni. Kot velevajo pravila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za športna tekmovanja na slovenskih tleh, bo tudi v Mariboru moč gostiti do 500 gledalcev na tekmovalni dan. Ti bodo morali upoštevati higienska priporočila. Ves čas zadrževanja ob progi in v ciljnem prostoru bo nošenje mask obvezno.

Skupno bo Maribor lahko torej sprejel največ 2000 gledalcev v celotnem štiridnevnem sporedu. Prve tekme svetovnega pokala v spustu bodo na sporedu v petek, 16. oktobra. Najprej bodo na 2,1 kilometra dolgi "črni" progi za svetovni pokal tekmovali mladinci (9.45) in mladinke (10.30), ob 12.30 bodo na startu ženske, uro kasneje pa moški. Identičen bo spored tudi za nedeljske preizkušnje, medtem ko bodo v soboto znova na vrsti treningi, kvalifikacije in razvrstitvene vožnje.

Spored svetovnega pokala v Mariboru:

- četrtek, 15. oktober:

13.30 kvalifikacije, ženske

14.00 kvalifikacije, moški

- petek, 16. oktober:

9.45 prva tekma, mladinci

10.30 prva tekma, mladinke

12.30 prva tekma, ženske

13.30 prva tekma, moški

- sobota, 17. oktober:

13.30 kvalifikacije, ženske

14.00 kvalifikacije, moški

- nedelja, 18. oktober:

9.45 druga tekma, mladinci

10.30 druga tekma, mladinke

12.30 druga tekma, ženske

13.30 druga tekma, moški