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Z gostovanjem v Nemčiji zaključujejo serijo 'misij nemogoče', toda bele zastave ni

Ljubljana, 10. 10. 2026 11.38 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
RK Krim vs CSM Bukarešta

Pred začetkom evropske klubske sezopne so v taboruz Krima Mercatorja na glas sporočali, da morajo preživeti uvodnih ept krogov Lige prvakinj, ko jih čakajo najbolj zahtevni tekmice in ko bo vsaka točka velika kot Triglav. Pred Ljubljančankami je še zadnji obračun, ko so nasperotnice velike favoriotinje. Kljub temu Krimovke v Nemčijo niso doportovala z belo zastavo. Krim OTP Group Mercator v nedeljo, 11. oktobra, čaka novo gostovanje v EHF Ligi prvakinj. V 5. krogu se bodo ob 16. uri pomerile z Borussio Dortmund, ki je zmagala na zadnjih dveh evropskih tekmah. Krimovke po dobri predstavi v Brestu v Nemčijo odhajajo z dodatno samozavestjo in željo po prvih evropskih točkah v sezoni.

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Krim OTP Group Mercator v nedeljo čaka novo gostovanje v EHF Ligi prvakinj. V 5. krogu se bodo pomerile z Borussio Dortmund, ki je zmagala na zadnjih dveh evropskih tekmah. Krimovke po dobri predstavi v Brestu v Nemčijo odhajajo z dodatno samozavestjo in željo po prvih evropskih točkah v sezoni. 

Rasmus Poulsen
Rasmus Poulsen
FOTO: Profimedia

Ljubljanska zasedba je na zadnjem gostovanju v Franciji prikazala svojo najboljšo predstavo v dosedanjem delu sezone. Proti favoriziranemu Brestu, udeležencu zaključnega turnirja najboljše četverice v pretekli sezoni, je bila vse do zaključnih minut v igri za pozitiven rezultat, na koncu pa morala priznati premoč domačink z 28:25. Kljub porazu je bila tekma pomembna potrditev napredka mlade ekipe, ki iz kroga v krog pridobiva izkušnje in vse bolj samozavestno nastopa med evropsko elito.

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Po zahtevnem uvodnem razporedu, v katerem so se Krimovke pomerile s štirimi najmočnejšimi ekipami skupine A, jih zdaj čaka Borussia Dortmund. Nemška zasedba je v dobri formi, kar potrjujeta tudi zmagi na zadnjih dveh tekmah EHF Lige prvakinj: doma po izjemnem preobratu proti CSM Bukarešti (35:32) in minuli vikend še v gosteh pri norveški Soli (27:32).

Ana Abina
Ana Abina
FOTO: Profimedia

"Veselimo se tekme proti Borussiji. Čaka nas zelo zahteven nasprotnik, ki je dobil zadnji dve tekmi v EHF Ligi prvakinj. V svojih vrstah imajo veliko reprezentantk in so zelo močni na domačem igrišču, zato pričakujemo velik boj. V Dortmund odhajamo s samozavestjo, ki smo jo pridobili na zadnji tekmi proti Brestu. Verjamemo v naš proces in v to, da lahko tudi tokrat prikažemo dobro predstavo, nato pa bomo videli, kako se bo tekma razpletla," je pred gostovanjem v Nemčiji povedal trener Krima OTP Group Mercatorja Rasmus Poulsen.

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Obračun nestrpno pričakuje tudi desna zunanja igralka Anne With Johansen: "Veselim se tekme proti Borussii Dortmund. So čvrsta ekipa, zato pričakujem intenzivno tekmo z veliko borbe." Podobno razmišlja tudi slovenska reprezentantka Tinkara Kogovšek, ki je pred nedeljskim obračunom optimistična: "Čaka nas kakovosten nasprotnik. Želimo si prikazati čim boljšo igro in nadgraditi predstavo proti Brestu, kjer smo pokazale napredek v igri. Želimo se boriti do zadnje sekunde tekme in domov prinesti dve točki."

Po dveh gostovanjih znova pred domače navijače

Po dveh zaporednih gostovanjih v Brestu in Dortmundu se Krimovke prihodnji konec tedna vračajo v Ljubljano. V soboto, 17. oktobra bodo v Hali Tivoli gostile črnogorsko Budućnost, s katero jih povezuje dolgoletno medsebojno rivalstvo. Obračuni obeh klubov imajo bogato zgodovino, tokrat pa bodo Krimovke pred domačimi navijači iskale priložnost za prve domače evropske točke v tej sezoni. 

Deja Ivanović
Deja Ivanović
FOTO: Damjan Žibert

"Takoj po žrebu smo vedeli, da bo uvodnih pet krogov Lige prvakinj zelo težkih, saj imamo na sporedu same kakovostne evropske zasedbe. Ta del sezone bo treba nekako preživeti, se ta čas učiti in rasti v igri, da lahko potem v naslednjem delu bolj računamo na točke," pa je že pred časom pojasnila direktorica kluba Deja Ivanović.

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