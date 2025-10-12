Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

'Z Nadalom sva hodila na večerje, a prijateljstvo z njim je nemogoče'

Šanghaj, 12. 10. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
3

Novak Đoković je najuspešnejši tenisač vseh časov s kar 24 osvojenimi turnirji za grand slam – imel bi jih še več, če ne bi bilo izjemnih dosežkov njegovih dolgoletnih tekmecev Rafaela Nadala in Rogerja Federerja, ki sta skupaj osvojila kar 42 naslovov. 38-letni Srb je pojasnil, zakaj nikoli ne bo prijatelj z legendarnim Nadalom, čeprav med njima vlada veliko spoštovanje.

Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković
Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković FOTO: Profimedia

Rafael Nadal in Roger Federer, člana te legendarne teniške trojice, sta se že upokojila, Novak Đoković pa še naprej vztraja na vrhu – trenutno kot peti igralec sveta – v obdobju, ko v tenisu prevladujeta Carlos Alcaraz ter Jannik Sinner.

Srbski as je razkril, zakaj mu kljub vsem letom rivalstva ni uspelo zgraditi pravega prijateljstva z Nadalom. Po njegovem mnenju so razmere, v katerih sta se kot največja tekmeca borila za iste cilje, prijateljstvo preprosto onemogočile.

Novak Đoković in Rafael Nadal
Novak Đoković in Rafael Nadal FOTO: AP

"Nadal je le leto dni starejši od mene, oba sva dvojčka po horoskopu. Na začetku sva celo skupaj hodila na večerje, mislim, da dvakrat. A tudi z njim je prijateljstvo nemogoče," je povedal za Corriere della Sera.

Ob tem je Đoković dodal, da je Španca vedno zelo spoštoval in občudoval: "Zaradi njega in Federerja sem postal to, kar sem danes. To nas bo za vedno povezovalo, zato čutim hvaležnost do njiju. Nadal je del mojega življenja – v zadnjih 15 letih sem ga videl večkrat kot svojo mamo!" 

A kljub temu Srb poudarja, da z Nadalom nikoli nista bila prijatelja. "Med tekmeci to ni mogoče, a tudi sovražnika nisva bila nikoli. Bil je eden največjih vseh časov, imel je izjemen vpliv, a nikoli nisva bila blizu."

Preberi še Bolečine Đokovića so bile prehude, senzacija Vacherot v finalu proti svojemu bratrancu

Đoković je v soboto doživel razočaranje na Mastersu v Šanghaju, kjer je v polfinalu izgubil proti Valentinu Vacherotu, potem ko se je boril z bolečinami v hrbtu.

Sredi prvega niza je v frustraciji odbil žogico, saj ga je bolečina v križu močno ovirala. Po zdravniški pomoči je izgubil prvi niz s 3:6, nato pa še drugega s 4:6 in izpadel v dveh nizih.

Novak Đoković s težavami v polfinalu turnirja v Šanghaju.
Novak Đoković s težavami v polfinalu turnirja v Šanghaju. FOTO: Profimedia

Vacherot po zmagi ni pretirano proslavljal – očitno se je zavedal, da je Đoković igral poškodovan. Po prisrčnem stisku rok na mreži je Francoz v pogovoru za Sky Sports dejal, da ne more verjeti, da mu je uspelo premagati legendo.

"Ne najdem pravih besed. To je noro. Samo stati na drugi strani mreže proti njemu je bilo neverjetno doživetje. Iz tega dvoboja sem se ogromno naučil. Občinstvo ga tukaj izjemno spoštuje – skoraj so se izgubili v naštevanju vseh naslovov, ki jih je osvojil," je dejal Vacherot.

tenis đoković nadal federer
Naslednji članek

Tiger Woods zaradi težav s hrbtenico prestal novo operacijo

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
12. 10. 2025 12.14
Mogoče prijateljstvo med njima res ni mogoče, vprašanje pa, zaradi koga. So pa vsi našteti v besedilu vrhunski igralci, ki so bili dolgo na tekmovališčih. No ja, eden se še matra vendar mu gre vedno slabše. Naj zaključi ko je na vrhuncu slave, da ne bo ostal v spominu kot igralec, ki je uničeval samega sebe.
ODGOVORI
0 0
štajerc65
12. 10. 2025 12.09
Legenda pri 38 letih, ja bravo da telo zdrži. Pogačar je legenda že pri 27 letih pa se Slovenec je, tudi bravo.
ODGOVORI
0 0
hudeketne
12. 10. 2025 11.38
+3
Nole je legenda no vsi omenjeni so...njihovi dvoboji so res legendarni.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286