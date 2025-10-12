'Z Nadalom sva hodila na večerje, a prijateljstvo z njim je nemogoče'

Novak Đoković je najuspešnejši tenisač vseh časov s kar 24 osvojenimi turnirji za grand slam – imel bi jih še več, če ne bi bilo izjemnih dosežkov njegovih dolgoletnih tekmecev Rafaela Nadala in Rogerja Federerja, ki sta skupaj osvojila kar 42 naslovov. 38-letni Srb je pojasnil, zakaj nikoli ne bo prijatelj z legendarnim Nadalom, čeprav med njima vlada veliko spoštovanje.

Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković FOTO: Profimedia icon-expand

Rafael Nadal in Roger Federer, člana te legendarne teniške trojice, sta se že upokojila, Novak Đoković pa še naprej vztraja na vrhu – trenutno kot peti igralec sveta – v obdobju, ko v tenisu prevladujeta Carlos Alcaraz ter Jannik Sinner. Srbski as je razkril, zakaj mu kljub vsem letom rivalstva ni uspelo zgraditi pravega prijateljstva z Nadalom. Po njegovem mnenju so razmere, v katerih sta se kot največja tekmeca borila za iste cilje, prijateljstvo preprosto onemogočile.

Novak Đoković in Rafael Nadal FOTO: AP icon-expand

"Nadal je le leto dni starejši od mene, oba sva dvojčka po horoskopu. Na začetku sva celo skupaj hodila na večerje, mislim, da dvakrat. A tudi z njim je prijateljstvo nemogoče," je povedal za Corriere della Sera. Ob tem je Đoković dodal, da je Španca vedno zelo spoštoval in občudoval: "Zaradi njega in Federerja sem postal to, kar sem danes. To nas bo za vedno povezovalo, zato čutim hvaležnost do njiju. Nadal je del mojega življenja – v zadnjih 15 letih sem ga videl večkrat kot svojo mamo!" A kljub temu Srb poudarja, da z Nadalom nikoli nista bila prijatelja. "Med tekmeci to ni mogoče, a tudi sovražnika nisva bila nikoli. Bil je eden največjih vseh časov, imel je izjemen vpliv, a nikoli nisva bila blizu."

Đoković je v soboto doživel razočaranje na Mastersu v Šanghaju, kjer je v polfinalu izgubil proti Valentinu Vacherotu, potem ko se je boril z bolečinami v hrbtu. Sredi prvega niza je v frustraciji odbil žogico, saj ga je bolečina v križu močno ovirala. Po zdravniški pomoči je izgubil prvi niz s 3:6, nato pa še drugega s 4:6 in izpadel v dveh nizih.

Novak Đoković s težavami v polfinalu turnirja v Šanghaju. FOTO: Profimedia icon-expand