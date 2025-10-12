'Z Nadalom sva hodila na večerje, a prijateljstvo z njim je nemogoče'

Rafael Nadal in Roger Federer, člana te legendarne teniške trojice, sta se že upokojila, Novak Đoković pa še naprej vztraja na vrhu – trenutno kot peti igralec sveta – v obdobju, ko v tenisu prevladujeta Carlos Alcaraz ter Jannik Sinner.
Srbski as je razkril, zakaj mu kljub vsem letom rivalstva ni uspelo zgraditi pravega prijateljstva z Nadalom. Po njegovem mnenju so razmere, v katerih sta se kot največja tekmeca borila za iste cilje, prijateljstvo preprosto onemogočile.
"Nadal je le leto dni starejši od mene, oba sva dvojčka po horoskopu. Na začetku sva celo skupaj hodila na večerje, mislim, da dvakrat. A tudi z njim je prijateljstvo nemogoče," je povedal za Corriere della Sera.
Ob tem je Đoković dodal, da je Španca vedno zelo spoštoval in občudoval: "Zaradi njega in Federerja sem postal to, kar sem danes. To nas bo za vedno povezovalo, zato čutim hvaležnost do njiju. Nadal je del mojega življenja – v zadnjih 15 letih sem ga videl večkrat kot svojo mamo!"
A kljub temu Srb poudarja, da z Nadalom nikoli nista bila prijatelja. "Med tekmeci to ni mogoče, a tudi sovražnika nisva bila nikoli. Bil je eden največjih vseh časov, imel je izjemen vpliv, a nikoli nisva bila blizu."
Đoković je v soboto doživel razočaranje na Mastersu v Šanghaju, kjer je v polfinalu izgubil proti Valentinu Vacherotu, potem ko se je boril z bolečinami v hrbtu.
Sredi prvega niza je v frustraciji odbil žogico, saj ga je bolečina v križu močno ovirala. Po zdravniški pomoči je izgubil prvi niz s 3:6, nato pa še drugega s 4:6 in izpadel v dveh nizih.
Vacherot po zmagi ni pretirano proslavljal – očitno se je zavedal, da je Đoković igral poškodovan. Po prisrčnem stisku rok na mreži je Francoz v pogovoru za Sky Sports dejal, da ne more verjeti, da mu je uspelo premagati legendo.
"Ne najdem pravih besed. To je noro. Samo stati na drugi strani mreže proti njemu je bilo neverjetno doživetje. Iz tega dvoboja sem se ogromno naučil. Občinstvo ga tukaj izjemno spoštuje – skoraj so se izgubili v naštevanju vseh naslovov, ki jih je osvojil," je dejal Vacherot.
