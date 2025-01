'Z novim trenerjem smo dobile stabilnost, saj vsaka točno ve, kaj je njena naloga'

"Trpeli smo proti njihovi obrambi in vratarki. V prihodnje moramo biti vsekakor bolj agresivni pred golom. Predvsem v ključnih trenutkih. Imeli smo možnost, a je nismo izkoristili. Bili smo preveč nervozni. Mislim, da je bilo to tisto, kar je na koncu prelomilo tekmo," opisuje glavni trener Ambrosio Martin in dodaja, da bo prav osredotočenost v ključnih trenutkih štela tudi v soboto.

Z ekipo iz Bukarešte so Ljubljančanke prvo tekmo v sezoni 2024/25 odigrale 11. oktobra v Stožicah in izgubile z 31:29. Pred tem so igralke Krima premagale hrvaško Podravko Vegeto, romunsko Bistrito, danski Nyköbing in norveški Storhamar.