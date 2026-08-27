Z odlično igro v tretji krog kvalifikacij OP ZDA

V prvem krogu je Zidanšek z nekaj težavami opravila z mlado Čehinjo Lauro Samson, po dveh urah in 28 minutah je v nizih slavila s 6:7 (5), 6:4, 7:5.
Osemindvajsetletnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici WTA, se je v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Guiomar Maristany, ki pa ni bila kos slovenski igralki, ki je tokrat prikazala boljšo igro kot v prvem krogu. Zidanšek je po eni uri in 34 minutah slavila brez izgubljenega niza, s 7:5, 6:3.
V prvem krogu kvalifikacij je nastope sklenila Polona Hercog. Veronika Erjavec se je na letošnje odprto prvenstvo ZDA neposredno uvrstila v glavni del žreba. Zahvaljujoč uvrstitvi med najboljših 100 igralk na lestvici WTA je izpustila kvalifikacijske dvoboje.
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