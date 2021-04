Z visokimi cilji na EP le Rajko Hrvat

V dvojcu bosta nastopala Mariborčana Nik Krebs in Jaka Čas, ki sta lani na EP do 23 let osvojila bronasto kolajno, med skifisti pa mladi Ljubljančan Filip Matej Pfeifer.

"Zimske priprave in testiranja so pokazali, da so prav vsi reprezentanti pozimi napredovali in da so fizično prav vsi, tudi Hrvat, naredili korak naprej. Od Hrvata pod temi pogoji računamo na boj za odličje, saj s tovrstnih tekmovanj dve že ima, glede na to, da bo to že njegov 11. nastop na evropskem prvenstvu, pa ima tudi vse potrebne izkušnje,"je povedal novi slovenski veslaški selektor Jan Ilar.

Manjši so cilji za dvojec brez krmarja in mladega Pfeiferja. "Pri obeh čolnih gre v prvi vrsti za nabiranje izkušenj in seveda konkurenčen nastop. Obe posadki sta zelo mladi in se še približujeta najboljšim," še pravi Ilar. Konkurenca je ostra, saj je prijavljenih 630 tekmovalcev iz 35 držav.

Ta je misli že usmeril tudi v prihodnje tekme. Čez tri teden se bo v Zagrebu začela sezona svetovnega pokala. "Prizorišče je zelo blizu, zato bomo skorja zanesljivo priključili še kakšno posadko. Seveda pa se bo pred tem treba dokazati na internih testiranjih reprezentance."

Eden vrhuncem sezone sledi konec maja v Luzernu, kjer se bodo delile zadnje vstopnice za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Na evropskih kvalifikacijah v začetku tedna v Vareseju so bile na sporedu le nekatere discipline in Slovenija se te tekme ni udeležila.